بريد الوطن .. سواد العين

سِحرٌ من سواد العين لقيتهُ

هكذا كان منذ أول طلةٍ

الحسن فى دفء قلبهِ وجدتهُ

ويده كانت أصدق إشارةٍ

الدلالُ فيه ضمّنى ولمستهُ

فكان حباً حقيقياً دون إخفاقةٍ

اسمه رغم التكرار مميزٌ له وقبلتهُ

يجمعُ بين الحمد والثناءِ برحمةٍ

يتهادى إلىَّ الحنين فرغبتهُ

ما عادت تعنينى الحياة دون رقصةٍ

رقصةٍ على أنغام هواه عشقتهُ

لم يعد يسعفنى الحديث بسرعةٍ

السرعة فى حضرتهِ تُفقِدهُ

وتُفقدنى دقات الحوار بلهفةٍ

شابٌ شقى شرب الحلال فذقتهُ

يُطربُ الفؤاد حين ينادينى برقةٍ

تسعد روحى كما البدر وددته

وأود لو أخاطبه فى اليوم ألف مرةٍ

أرى فيه ذاته فبادرته الحب وسكبتهُ

قد يأتى يوماً يخبرنى أنى حبيبة

أسماء عبدالخالق

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com