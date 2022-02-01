بريد الوطن .. سواد العين
كتب:
الوطن
08:29 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
ارشيفية
سِحرٌ من سواد العين لقيتهُ
هكذا كان منذ أول طلةٍ
الحسن فى دفء قلبهِ وجدتهُ
ويده كانت أصدق إشارةٍ
الدلالُ فيه ضمّنى ولمستهُ
فكان حباً حقيقياً دون إخفاقةٍ
اسمه رغم التكرار مميزٌ له وقبلتهُ
يجمعُ بين الحمد والثناءِ برحمةٍ
يتهادى إلىَّ الحنين فرغبتهُ
ما عادت تعنينى الحياة دون رقصةٍ
رقصةٍ على أنغام هواه عشقتهُ
لم يعد يسعفنى الحديث بسرعةٍ
السرعة فى حضرتهِ تُفقِدهُ
وتُفقدنى دقات الحوار بلهفةٍ
شابٌ شقى شرب الحلال فذقتهُ
يُطربُ الفؤاد حين ينادينى برقةٍ
تسعد روحى كما البدر وددته
وأود لو أخاطبه فى اليوم ألف مرةٍ
أرى فيه ذاته فبادرته الحب وسكبتهُ
قد يأتى يوماً يخبرنى أنى حبيبة
أسماء عبدالخالق
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