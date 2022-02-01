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محمود مسلم

بريد الوطن .. سواد العين

كتب:

الوطن
08:29 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
ارشيفية

ارشيفية

سِحرٌ من سواد العين لقيتهُ

هكذا كان منذ أول طلةٍ

الحسن فى دفء قلبهِ وجدتهُ

ويده كانت أصدق إشارةٍ

الدلالُ فيه ضمّنى ولمستهُ

فكان حباً حقيقياً دون إخفاقةٍ

اسمه رغم التكرار مميزٌ له وقبلتهُ

يجمعُ بين الحمد والثناءِ برحمةٍ

يتهادى إلىَّ الحنين فرغبتهُ

ما عادت تعنينى الحياة دون رقصةٍ

رقصةٍ على أنغام هواه عشقتهُ

لم يعد يسعفنى الحديث بسرعةٍ

السرعة فى حضرتهِ تُفقِدهُ

وتُفقدنى دقات الحوار بلهفةٍ

شابٌ شقى شرب الحلال فذقتهُ

يُطربُ الفؤاد حين ينادينى برقةٍ

تسعد روحى كما البدر وددته

وأود لو أخاطبه فى اليوم ألف مرةٍ

أرى فيه ذاته فبادرته الحب وسكبتهُ

قد يأتى يوماً يخبرنى أنى حبيبة

                                             أسماء عبدالخالق

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