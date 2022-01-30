بريد الوطن .. موروثنا الثقافى والدور التربوى فى المجتمع

أصبحنا نعانى فى مجتمعنا الذى كان يوصف على مر الزمان بـ«المحافظ»، من فقد لدور الثقافة فى ضبط السلوك، ومن مظاهر تدنى الأخلاق التربوية بصفة عامة، وللأسف تلك الظاهرة امتدت إلى أكثر من جيل، بداية من جيل الشباب من الآباء ثم تتابع الانحدار الأخلاقى إلى الشباب الأصغر سناً ثم الأبناء، وتعدّدت أسبابها من البُعد عن التربية الدينية السليمة، أو كثرة الخلافات الأسرية التى تنتهى بتفكك وانفصال أفرادها عن بعضهم البعض، أو ضعف الدور التربوى بالمدارس، أو المجتمع المحيط من وسائل الإعلام المرئى أو سائل التواصل الاجتماعى، حيث لا رقيب عليهم أو حسيب، الأمر الذى ينبئ عن مشكلة حقيقية تتمثل فى سوء الأخلاق وضعف التربية، مما يشكل تهديداً للبنيان المجتمعى للأسرة ومقوماتها. مما يجعلنا ندعو إلى تدخل وعلاج جذرى شامل، بالعودة إلى القيم الدينية والثقافية والمحافظة على ذلك الموروث الثقافى الذى نشأت عليه حضارتنا وتعاقبت عليه أجيال من سبقونا من الصالحين.

د. أحمد محمد جمعة

مدير المساعدة القانونية بمحكمة السويس الابتدائية

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