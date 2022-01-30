بريد الوطن .. نظرة إلى كوبري كفر الحطبة يا مسئولون

نشكو نحن أهالى کوبری کفر الحطبة من سوء حالة الكوبرى الآیل للسقوط، وكثرة التصدعات والشقوق به، مما يعرضه للانهیار، بسبب مرور الجرارات والناقلات الضخمة فوقه، وبما أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات قومية للطرق والكبارى، فنطالب بأن یتم إدراج الکوبری فی خطة عام ٢٠٢٢، خاصة أن العزب والقری المجاورة والأقل کثافة تم تطویر مداخلها، وتجدید وإحلال الکباری الخاصة بها، إلا قريتنا کفر الحطبة، هذا مع زيادة الأحمال والضغط الشدید علی الکوبری، لأن الصمت على حال الكوبرى بهذه الصورة قد يؤدى إلى وقوع كارثة لا تُحمد عقباها. لذلك نناشد السادة المسئولين أن يتم إدراج الكوبرى على خطة الدولة فى تنمية القرى وتطوير الطرق والكبارى.

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