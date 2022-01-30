والد النني لـ«الوطن»: «ابني وعدني بهزيمة الكاميرون.. وهنجيب الثامنة»

أعرب الكابتن ناصر النني والد اللاعب الدولي محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي أرسنال، عن سعادته بفوز الفراعنة على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف والتأهل للدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وأكد كابتن ناصر النني والد «محمد النني» نجم منتخب المصري الوطني، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تلقى اتصالا هاتفيا عقب انتهاء مباراة المنتخب ونظيره المغربي من ابنه، موضحا أنه وعده ببذل أقصى جهد للفوز على الكاميرون، قائلا: «المصريون سيحققون البطولة الثامنة وابني وعدني بهزيمة الكاميرون».

والد النني: «قادرون على تحقيق البطولة الثامنة وسنهزم الكاميرون»

وأعرب والد النني عن سعادته البالغة بارتفاع قدرات لاعبي منتخب مصر أمام منتخبات كبرى مثل كوت ديفوار والمغرب، مبينا أن لاعبي الفراعنة في خط الوسط والهجوم والدفاع بذلوا قصارى جهدهم للإطاحة بأسود الأطلسي بهدفين.

تحقيق الحلم والإطاحة بأسود الأطلسي بهدفين مقابل هدف

وناشد والد النني جموع طوائف المجتمع المصري بالدعاء بالشفاء العاجل لكافة اللاعبين المصابين والسعي وراء مسانده باقي لاعبي المنتخب الوطني للتحقيق الانتصار على نظيره الكاميروني، «تحيا مصر أم الدنيا وأولادنا رجالة وجدعان وهيرجعوا بالبطولة الثامنة».

دعوات للالتفاف خلف لاعبي المنتخب الوطني أمام الكاميرون

كما أشاد والد النني بعودة تريزيجيه ومهارة «موصلاح» و«عمر مرموش» في القدرة الهجومية، مشيرا إلى أن «نجوم منتخبنا أبطال تحدوا سوء التحكيم الأفريقي واستفزازات لاعبي منتخب المغربي».

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي مع نظيره الكاميروني، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس المقبل، بعدما اجتاز الفراعنة عقبة المغرب، وأطاح أصحاب الأرض بضيفهم منتخب جزر القمر، وتعد مواجهة مصر والكاميرون إحدى المباريات الكلاسيكية في القارة السمراء.