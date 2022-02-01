المؤبد لعاطل قتل صديقه طعنا بسكين خلال فرح بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لعاطل بعد قيامه بالتخلص من صديقه، بالتعدي عليه بآلة حادة «سكين»، خلال حضوره حفل زفاف بقرية «المعصرة»، التابعة لمركز المطرية في محافظة الدقهلية، على إثر خلافات سابقة بينهما.

عاطل يقتل صديقه في فرح

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبد الهادي، في القضية رقم9081لسنة 2021 جنايات مركز المطرية، والمقيدة برقم 190لسن2021 كلي شمال المنصورة.

وأمر المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية بإحالة المتهم «حسام حسن حسن إبراهيم مجاهد»، 20 سنة، عاطل، مقيم بقرية «العصافرة»، مركز المطرية، محبوساً إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 29 أكتوبر 2021، بدائرة مركز المطرية، محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه «السيد عبده محمد الدياسطي»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض «سكين»، وسدد له طعنة واحدة استقرت بصدره من الناحية اليسرى، قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحاً أبيض «سكين»، دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

تحقيقات النيابة في قتل شاب بالدقهلية

وكشفت التحقيقات، التي أجراها المستشار إبراهيم اسماعيل الهاشمي، رئيس النيابة الكلية، أن المتهم تعدى على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض قاصداً إزهاق روحه، على إثر خلافات سابقة بينهما، فنشبت بينهما مشاجرة خلال حفل عرس، استل المتهم سكيناً وأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حيال المجني عليه، قاصداً إزهاق روحه.

وأكد «عبد الله السيد جمال سليمان»، 43 سنة، مدرس، أنه حال تواجده بحفل عرس، أبصر تجمعاً من الأهالي، وباستبيانه الأمر، أبصر طعن المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض، طعنة واحدة استقرت بصدره من الناحية اليسرى، محدثاً إصابة التي أودت بحياته.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية أنه بفحص جثة المجني عليه، تبين وجود إصابة طعنية حيوية حديثة واقعة بمقدمة الصدر، نفذ السلاح المحدث لها إلى تجويف الصدر ليحدث قطعاً بعضلة القلب ونزيفا دمويا جسيما داخل تجويف الصدر، ومثلها ينشأ من جراء التعدي عليه باستخدام أداة صلبة لها نصل حاد وطرف مدبب، أياً كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من الأداة الموصوفة بالأوراق.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابة حيوية حديثة واقعة بيسار الصدر، والنافذة إلى تجويفه، لما أحدثته من قطع بعضلة القلب ونزيف دموي جسيم، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.