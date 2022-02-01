السجن 15 سنة لـ«سمكة» قتل شابا عاتبه على علاقته بجارته في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة، لطالب مقيم بمدينة ميت غمر، بعد قيامة بقتل أحد الأشخاص مستخدماً «سكين»، وذلك بعد معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بالتعرف على إحدى الفتيات من جيران الأول، ومحاولات المجني عليه المتكررة لأن يصرف المتهم عن ذلك الأمر.

«سمكة» يقتل شاباً عاتبه من أجل جارته

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، في القضية رقم 11970لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر والمقيدة برقم 3167لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة المتهم «محمد غريب السيد علي»، وشهرته «سمكة»، 18 سنة، طالب، مقيم بمنطقة «أرض الجزيرة» بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات المختصة محبوساً، لأنه في يوم 20 نوفمبر 2021، بدائرة قسم ميت غمر، قتل المجني عليه «مهاب خالد عبد الحميد أبو النصر»، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، لما وغر في صدره من غيظ، فاستزله الشيطان بفكره الإجرامي وشحناء قلبه، فأعد لذلك سلاحه الأبيض، الذي تعدى به على المجني عليه، قاصداً إزهاق روحه، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما أحرز سلاحاً أبيض بغير ترخيص، على النحو المبين في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، التي أجرها المستشار مصطفي عبد الغني، وكيل النيابة الكلية، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه وإحداث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية بواسطة أداة حديدية كالسكين، وذلك على أثر خلاف سابق فيما بينهما، لقيامة بالتعرف على إحدي الفتيات المجاورين لمحل إقامة المجني عليه، ومحاولة المجني عليه أن يصرفه عن ذلك الأمر.

وأدلي «بسام محمد حلمي»، 17 سنة، بشهادته مؤكداً أنه اثناء تواجده أمام مسكنه، شاهد المجني علية يبزغ بدراجته النارية من الأراضي الزراعية، فأستوقفة المتهم، وبعدها تعالت الصيحات فيما بينهما، وقام المتهم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وسددها برأس المجني عليه، وكذا الفخذ الأيمن، ولاذ بالفرار.

وكشف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه عن إصابات قطعية بخلفية فروة الرأس، وإصابة طعنية بالساعد الأيسر وبخلفية الفخذ الأيسر، ومثل تلك الإصابات تحدث من جراء التعدي على المجني عليه بالضرب مثل سلاح «سكين»، وعلى نحو التصوير الوارد بأقوال الشهود وبتاريخ معاصر للواقعة.