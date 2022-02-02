بين العودة والتعويض.. القاهرة تتلقى 200 رغبة لسكان الحي السادس

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن هناك إقبال من سكان الحي السادس بمدينة نصر على الاستفسار عن البدائل المتاحة للسكان، بعد إعلان إعادة تخطيط منطقة الحي السادس والسابع، علاوةعلى تقديم رغباتهم، سواء الحصول على تعويض مادي مناسب أو العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 200 طلب ورغبة قدمها المواطنون خلال الأيام الماضية، تتنوع ما بين العودة لمنطقة الحي السادس بعد التطوير، أو الحصول على تعويض مادي مناسب، أما البديل الثالث المتاح أمام السكان، ولم يتم تسجيل رغبات بشأنه حتى الآن، يتضمن الحصول على وحدة سكنية مجهزة بالسلام، أو شقة فى «جاردنيا»، مع تحمل فارق الأسعار.

البدائل المتاحة أمام سكان الحي السادس

وأوضح المصدر أن المواطنين أمامهم فرصة جيدة لاختيار ما يناسبهم خلال الفترة المقبلة، وعليهم دراسة البدائل المتاحة، معتبراً أنها كلها مناسبة بشكل كبير وتتماشى مع أسعار السوق، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من تسجيل المواطنين رغباتهم، سواء على الوحدات السكنية أو الأنشطة التجارية، سيتم العمل على حصر تلك الرغبات، تمهيداً لتنفيذها، حيث بعدها تنزل لجان الحصر والتقييم العقاري لتحديد أسعار ومساحة كل وحدة على حدة، ويختلف الأمر حسب الموقع وتقييم المقيم العقاري، وذلك يصب لصالح الملاك وأصحاب الوحدات.

حصر رغبات المواطنين

وأشار إلى أنه سيتم حصر كل رغبات الحصول على تعويض مادي، حتى يتم صرف التعويضات للسكان قبل أعمال الإخلاء والإزالة للبلوكات القديمة بالحي السادس والسابع، علاوة على تحديد عدد الوحدات المطلوبة ومساحتها بالنسبة للراغبين في العودة للموقع، بعد الانتهاء من خطة التطوير، لوضعها في خطة التطوير وتخطيط الحى السادس، أما المحلات والأنشطة التجارية التي يرغب أصحابها في العودة، سيتم وفقاً لكل نشاط، حيث الأنشطة المزعجة سيكون لها مكان محدد بعيداً عن الكتلة السكنية، حتى يتم تفادي شكاوى المواطنين من الورش والأنشطة المقلقة للراحة.

ضمان حقوق السكان

وأوضح أن كل حقوق سكان الحي السادس محفوظة، وفي حالة وجود أكثر من وريث للوحدة السكنية أو العقار، سيتم مطالبة بإعلان الوراثة واستيفاء كل الأوراق، حتى يحصل كل مواطن على حقه، مشيراً إلى أن بلوكات الحي السادس هي في الأساس كانت تابعة لمحافظة القاهرة، قبل تمليكها للسكان وبالتالي في حالة وجود أي لغط، سيتم العودة للمحافظة لضمان حقوق المواطنين بشأن أي حالة عليها خلاف، مؤكداً أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة بشأن الإخلاء أو الإزالة لبلوكات الحي السادس، قبل إرضاء السكان وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون نقصان.