تفاصيل مسابقة برنامج «الفرصة».. زيادة قيمة الجائزة إلى مليون جنيه

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه وبالنسبة للحلقات التسابقية من برنامج «الفرصة» فقد توقف لمدة أسبوعين بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت الحلقات من قبل مليئة بالأحداث، «أعلنت عن زيادة قيمة الجائزة في الحلقة النهائية من نص مليون جنيه إلى مليون جنيه كاش بين الـ5 شركات اللي بيتنافسوا على النهائي».

الحديدي: شركة الموقع منصة ذكية بتوفر مواد البناء للمقاولين والوقت

وأوضحت «الحديدي» خلال تقديمها لبرنامجها «الفرصة»، المذاع على قناة «ON»، أمس الثلاثاء، أن حلقة الأسبوع الماضي تنافس فيها 3 شركات على جوائز إجماليها 310 آلاف جنيه وفرص استثمارية، «لايف بوكس هي شركة أصحابها ابتكروا وحدات متنقلة بتولد مياه وكهرباء للمناطق النائية وبيحلموا يوصلوا لأفريقيا، وفيه شركة أخرى اسمها الموقع ودي منصة ذكية بتوفر مواد البناء للمقاولين».

الحديدي: شركة الموقع فازت بشيك تمويلي كجائزة رئيسية

وواصلت قائلة: «بالنسبة لشركة ديكيلو هي شركة بتحط إعلانات متحركة على ظهر العربيات الملاكي والأجرة وبتوفر ليك دخل شهري بمجرد قيادتك لعربيتك، وشركة الموقع هي اللي فازت بفارق طفيف جدا عن شركة لايف بوكس بشيك تمويلي كجائزة رئيسية من شركة أنرشيا للتنمية العقارية شريك النجاح».

وأوضحت أن الشركة لم تتوقف مكاسبها عند هذا الحد فحسب، ولكنها حصلت على فرصة احتضان من قبل مراكز إبداع مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يوازي الـ180 ألف جنيه، لافته إلى أنه وبالنسبة لشركة لايف بوكس فبالرغم من عدم فوزها بالمركز الأول إلا أن رئيس مصر القابضة للتأمين، باسل الحيني، قد اختارهم لمقابلتهم من أجل البحث عن فرص استثمار مع الشركة.

وتابعت: «بكرة الساعة 9.30 حلقة ساخنة جدا من الفرصة وسينضم إلينا ضيف رابع للجنة التحكيم وهو المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا للتنمية العقارية، والحلقة مليانة مفاجآت وننتظر تفاعلاتكم على صفحة الفرصة على كلمة أخيرة على فيس بوك».