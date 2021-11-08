تفاصيل أكبر مسابقة تلفزيونية لرواد الأعمال: «جوايز وفلوس كتير»

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن فتح باب التقديم لأكبر مسابقة تلفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي، وذلك من خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «on»، أمس الأحد، معربة عن سعادتها بإطلاق هذه المسابقة، قائلة: «أخيرا وبعد غياب أنا سعيدة إني أعلن اليوم عن فتح باب التقديم لأكبر مسابقة تلفزيونية في الوطن العربي لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات والستارتابس».

تفاصيل المسابقة

وكشفت «الحديدي» عن تفاصيل المسابقة التلفزيونية الضخمة، موضحة أنها ستتيح الفرصة للشباب الذين يمتلكون مشروعات وسيعرضونها أمام ملايين المشاهدين، ويدخلون بها في المنافسة التي قد تكون صعبة وبها تحديات كبيرة، كما يعرضوها أمام لجنة التحكيم، وسواء خسروا أو ربحوا ففي النهاية ستكون حصلت مشروعاتهم على دفعة قوية، موضحة أن المسابقة ستكون على شكل حلقة أسبوعية، والجوائز «فلوس كتير» سُتعلن سابقا.

شروط المسابقة

أما عن شروط المسابقة، فأوضحتها «الحديدي» في النقاط التالية:

- لابد أن يكون مقر الشركة في مصر، وأن تكون مصرية بنسبة 51% على الأقل.

- ألا يكون تعدى تأسيس الشركة أكثر من 3 سنوات.

- لابد أن يكون صاحب المشروع بدأ به على الأرض أو على الأقل يكون لديه منتج تجريبي «بروتوتايب».

- أن يكون المشروع يقدم فكرة جديدة أو حل لمشكلة أو يخدم الاقتصاد بأي شكل.

- واحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمسابقة في البرنامج يكون معه على الأقل مؤهلا متوسطا.

طريقة التقديم

أما عن طريقة التقديم للمسابقة، قالت «الحديدي»: «يدخل المشترك على صفحة الفرصة في كلمة أخيرة على الفيسبوك، وسيجد لينك الاستمارة pin to top، ويكتب اسم مشروعه، والمحافظة التي بها مقر المشروع، ويحدد نشاط المشروع، ويمكن هنا أن يختار أكثر من اختيار، فإذا كان المشروع يخدم أكثر من مجال، مجالات المسابقة مفتوحة، ثم بيانات الممثل الرئيسي والشركاء المؤسسين، ثم يوصف فكرة مشروعه باختصار، والقيمة المضافة التي يحققها مشروعه، والمشكلة التي يحلها، الشئ الوحيد الذي لا يقدمها إلا سواه، والأسواق التي يستهدفها وشريحة العملاء، والمميز عن منافسينك، وإذا كان لديه عملاء حاليين أم لا؟ وهل يحقق إيرادات؟، وفي النهاية يُطلب منه وضع لينك لفيديو مدته لا تزيد عن دقيقتين، يروي فيه حكايته وحكاية مشروعه».

لينك الاستمارة :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYtzXJ_gqSFL73-4cRQOK-e-dOx0tse2r_9nMf_mejSCP2fg/viewform

وكشفت أن آخر موعد للتقديم 28 نوفمبر، وأن هناك جوائز مالية ومزايا كثيرة يحصل عليها المتسابقين، مؤكدة أنها ستعلن عن كل تفاصيل المسابقة خلال الأيام المقبلة عبر نافذة برنامجها «كلمة أخيرة».