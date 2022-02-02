جريمة الـ 3 دقائق.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالفيوم: تصفية خلافات

أصابه الانتقام بالعمى، ليردي صديقه قتيلاً بعد أن قرر الغدر به، إثر خلاف نشب بينهما، فتقابل مع المجني عليه بقطعة أرض زراعية محل العثور على جثة المجني عليه بالقرب من محل إقامته، والاعتداء عليه بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، حيث عقد النية وأعد العدة اللازمة لهذا الجرم نظراً لخلافات بينهما، وبيَّنت التحقيقات أن المتهم لم يستغرق في جريمته أكثر من 3 دقائق.

أجهزة الأمن تتلقى بلاغا بالعثور على جثة بالفيوم

فكانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد تلقلت بلاغاً من الأهالي يفيد بوجود جثة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم (محل إقامته) وبسؤال والده قرر أن نجله متغيب عن المنزل منذ 3 أيام ولم يحرر ثمة أي محاضر بغيابه.

فتشكل فريق للبحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الفيوم، والتي أسفرت جهودهم أن وراء الواقعة أحد الأشخاص من المقيمين بدائرة القسم ذاته،وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر أنه قام بالتقابل مع المجني عليه بقطعة أرض زراعية محل العثور على المجني عليه وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، نظراً لوجود خلافات سابقه للواقعة بينهما كما هو سالف الذكر، كما أرشد عن الأداة التي أستخدمها في ارتكاب الواقعة.

النيابة العامة تصرح بدفن الجثمان

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها للنيابة العامة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان، كما أمرت وحدة البحث باستكمال التحقيقات.