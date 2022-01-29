رانيا ياسين: «منى زكي وغادة عادل اللي خدوا حقهم في جيلنا والباقي اتهرس»

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها لم تتدخل في الأزمة بين شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين وياسمين عبدالعزيز، موضحة: «متدخلتش خالص، وفي أي وقت كل ما يبقى في مصيبة بيبقوا عاوزين يحشروني فيها، لكن اللي حصل أني متدخلتش ولا فتحت بوقي ولا ليّ حق أتدخل، بيتقال أي هري وأي كلام عشان أبقى اتدخلت في الموضوع».

ولفتت رانيا ياسين، إلى أنها تبحث عن الفرصة التي تستحقها منذ سنوات: «نفسي أرجع تاني، لأني اتأخرت عن جيلي، لأني اختفيت شوية بيتي وولادي أخدوني جدا، والإعلام أخدني جدا، وقصرت شوية، لكن مكنش حظي حلو أوي؛ لأن التوقفات الكتير خلت ناس تانية تاخد مكاني، وحاطة تارجت أرجع تاني أخد مكاني، وغادة عادل ومنى زكي هما بس اللي أخدوا فرصة من بنات جيلي والباقي اتهرس بسبب الظروف السياسية في 10 سنوات، ولما غيبنا الفترة دي كلها اعتبروا أننا لازم نلعب دور الأمهات على طول لناس عندها 25 سنة، طب الفنانات اللي كانوا بيعملوا دور أمهاتنا من 10 سنين ازاي هنطلع أصحابهم وعندهم ولاد ولادنا».

حرمة البيوت

وأضافت رانيا ياسين خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر، أن كل ما أثير بشأن تدخلها في الأزمة بين الفنان حسام حبيب وطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب ليس صحيحا، متابعة: «حرمة البيوت بقت مشاع، والسوشيال ميديا بقت فاضحة بيوتنا كلنا وكنت مستاءة من المكالمة المسربة لوالد حسام، ومحبتش أن حياة الناس تتسرب بالطريقة دي».

الإعلام ضرني جدا في شغلي

وعن مشوارها الفني، أكدت: «الإعلام ضرني جدا في شغلي لدرجة أني قابلت أكثر من منتج في إحدى الاحتفاليات، وكل واحد فيهم قالي كده برضه سيبتي التمثيل وركزتي الإعلام، ويومها فوقت أن بقالي 3 سنين مش واخدة بالي أني مش بيتعرض عليّ شغل ومركزة جدا في الإعلام».