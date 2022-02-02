نجل عبد التواب يوسف: والدي رفض تولي منصب وزير.. ولديه نصف مليون كتاب

كشف عصام يوسف، روائي ومقدم برنامج «العباقرة»، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قد عرض على والده الراحل عبد التواب يوسف، تولي رئاسة التربية والتعليم عام 1974، لكن والده رفض، الأمر الذي أغضب السادات، لكن والدته ردت على الرئيس وقتها بأن زوجها لن يقدر على الفساد الموجود داخل الوزارة، وذلك خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس».

آخر كتاب لوالده كان «قلبي وعقلي وقلم»

وأضاف «يوسف»، أن والده أخبره أنه لم يدخل بيته أي أموال غير مشروعة وظل طوال حياته يكافح من أجل تربية أبنائه بالحلال، كما ذكر أن آخر كتاب لوالده كان «قلبي وعقلي وقلم» وبعد الانتهاء من هذا الكتاب الذي يحتوي على سيرته الذاتية بالكامل أخبره أنه لن يكتب مرة أخرى، «منذ ذلك الحين أدركت أن والدي لن يبقى طويلًا في الحياة لأن القلم كان حياته، والدي كان مواظبا على قراءة كتاب يوميا ويبدأ يومه في الرابعة صباحًا وكان يتفرغ بعض الأوقات لكتابات الأطفال».

الراحل لديه العديد من الكتب من المفروض أن تُدرس بسبب أهميتها

وأوضح الروائي، أن والده الراحل لديه العديد من الكتب من المفروض أن تُدرس بسبب أهميتها، كما أنه سيعيد نشر كتب عبد التواب يوسف مرة أخرى، موضحًا أن والده هو صاحب فكرة برنامج العباقرة، كما كان يحب المرح، مؤكدًا أن والده الكاتب عبد التواب يوسف تحمل مسؤولية شقيقاته مبكرا منذ الصغر وأقنع أبناءه أن أي معلومة في الدنيا موجودة داخل الكتب وذلك من أجل حثهم دائمًا على القراءة، لذلك لديهم الآن نصف مليون كتاب في المنزل من إرثه.

والده كان مكافحا وأتى بأربعة من شقيقاته من الريف المصري للإقامة في القاهرة

وأشار إلى أن والده كان مكافحا وأتى بأربعة من شقيقاته من الريف المصري للإقامة في القاهرة لذا تحمل مسؤولية تعليهم بالكامل منذ الصغر، كما أن والدته السيدة نوتايلا كانت من طبقة أرستقراطية وكانت تمتلك شخصية واضحة وقوية، «أنا كنت أخشى ضياع الإرث الثقافي ولكني الآن أريد نشر هذا التاريخ الأدبي الكبير».