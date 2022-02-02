مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرع موظف، وإصابة 3 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتي ملاكي ونقل وعربة كارو بالطريق الفرعي بدائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، يُفيد بوقوع حادث تصادم ومتوف ومصابين بطريق الطواحين «طريق فرعي» بدائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة «مينا. م. و»، 32 سنة، محاسب، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل قيادة «حمادة. ح. ف. ا»، 39 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، وكذلك اصطدام بعربة كارو يقلها «رزق ر ح م»، 36 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة «أدهم. م. ا. م»، 35 سنة، موظف، ويقيم دائرة مركز دار السلام من مستقلي السيارة الأولي، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى بكسر بالساق اليسري واشتباه نزيف بالبطن، وقائد السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، ومستقل العربة «الكارو» بكدمات بالساق اليمنى، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصابين ونجل عمة المتوفى «عماد ع ف م»، 39 سنة، موظف، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة

وفي سياق آخر، لقيت طفلة في العقد الأول من العمر، مصرعها إثر عبورها الطريق إصطدمت بها سيارة «ملاكي»، ما أدى إلى وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار المركزي.

وفاة تلميذة دهستها سيارة بدار السلام

وكان مدير أمن سوهاج، تلقى في وقت سابق إخطارًا، بوصول «فاطمة. م. ص. ع» 7 سنوات، تلميذة، وتقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

وأفاد والدها «محمود. ص. ع»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور نجلته الطريق الزراعي الشرقي بذات الناحية اصطدمت بها سيارة «ملاكي» قيادة «حسين. ع. خ. ا»، 35 سنة، سائق، ويقيم دائرة محافظة قنا، ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.