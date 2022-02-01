مصرع طفل سقطت من الطابق الثاني بمنزلها في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، مصرعها داخل منزلها في دائرة مركز جهينة غرب سوهاج، حيث اختل توازنها أثناء لهوها داخل المنزل، وسقطت من الطابق الثاني، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي في سوهاج.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول الطفلة «بسمة ا. ا - 5 أعوام»، وتقيم في دائرة مركز جهينة، إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة» ادعاء سقوط من علو.

وأفاد والدها «أحمد. ا. م - 50 عاما»، موظف ويقيم بذات الناحية، بأنّه أثناء لهو ابنته المذكورة على سلم المنزل في الطابق الثاني، اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما أسفر عن وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة «نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية»، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية

وشهدت دائرة قسم أول سوهاج، نشوب حريق في شقة إثر ماس كهربائي، تسبب في احتراق بعض المنقولات المنزلية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده «دون إصابات».

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من قسم أول سوهاج، تفيد بنشوب حريق داخل شقة في الطابق الثاني ملك «رضا. م. ا - 75 عاما»، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

ماس كهربائي

وأفادت المذكورة بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.