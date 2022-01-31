إصابة عامل في مشاجرة.. ودهس طفل أمام منزله في سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إصابة عامل بجرح طعني بالرقبة، إثر تعدي آخرين عليه بسلاح أبيض «مطواة» بسبب النزاع على حد فاصل بينهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «علي. ا. م»، 55 عامًا، عامل، مقيم بمركز طهطا مصابًا بجرح قطعي بالرقبة.

خلاف على حد فاصل بأراضيهم الزراعية

وبالفحص تبين من خلال تحريات مباحث مركز شرطة طهطا أن المشاجرة نشبت بين المتهمين والعامل بسبب خلاف على حد فاصل بأراضيهم الزراعية، ما نتج عنها إصابة العامل.

وأفادت زوجة المصاب «فاطمة ا س» 54 عامًا، ربة منزل، أن المتهمين «عبدالحليم. م.»، 55 عامًا، ونجله «محمد. ه» 20 عامًا، حيث قاما بالتعدي على زوجها بالضرب بآلة حادة «مطواة»، وإحداث إصابته، بسبب خلافات على حد فاصل بين ارضهم الزراعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن السلاح الأبيض «مطواة» المستخدمة في المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

دهس طفل بالخطأ في سوهاج

وفي سياق آخر شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع طفل دهسًا، إثر لهوه أمام المنزل اصطدمت به سيارة «ربع نقل» حال رجوع قائدها للخلف ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا يُفيد بوصول «رأفت. ف. خ. ب»، 4 سنوات، ويقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي «جثة هامدة» إدعاء حادث سيارة.

أفاد والده «فريد. خ. ب. ج» 39 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة «ربع نقل» قيادة «عباس. ح. ا. ح» 40 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز حال رجوع قائدها للخلف ما أدى إلى وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور ولم يتمكن من مفاداته، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.