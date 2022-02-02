طقس البحيرة اليوم.. مشمس ونشاط للرياح والعظمى 16 مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا على كل المدن والمراكز، مع سطوع لأشعة الشمس، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية، وسقوط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي ضربت عددا من المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات هيئة الأرصاد

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، على أن يشهد يوم غد فرصا لتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، ونشاط رياح على فترات متقطعة .

درجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غرباً، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 16 درجة مئوية وبلغت الصغرى 8 درجات مئوية.

طقس سيئ

وشهدت البحيرة الأيام الماضية حالة من الطقس السيئ التي ضربت عددا من المدن، لاسيما المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، ورفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس اول بأول وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها فيما يتعلق بأضرار الشتاء.

كما شدد على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز، ومراجعة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.