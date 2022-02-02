«أوميكرون» يشكل 80% من إجمالي إصابات كورونا في موسكو وبطرسبورج

أعلنت الهيئة الفدرالية لرقابة حماية حقوق المستهلكين في روسيا، اليوم الأربعاء، أنَّ نحو 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موسكو وبطرسبورج، تعود إلى متحوّر «أوميكرون» الجديد.

%80 من إصابات موسكو بمتحور «أوميكرون»

وذكرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين «روس بوتريبنادزور» آنا بوبوفا، أنَّ متحوّر أوميكرون يتميز بدرجة عالية من العدوى، ويعتبر الأكثر عدوى من بين جميع فيروسات كورونا المعروفة حاليًا، إذ ينتشر بسرعة كبيرة في المدن الروسية الكبرى مثل موسكو، وبطرسبورج.

وأوضحت «بوبوفا»، أنَّ نحو 80٪ من جميع الفيروسات التي حددت لدى المصابين بفيروس كورونا بالبلاد، هي من متحوّر «أوميكرون»، معربة عن حزنها الشديد بعد أن غزا هذا المتحور أراضي روسيا، مضيفة أنَّ فترة حضانة المرض لدى الأشخاص المصابين بمتحور «أوميكرون»، تتراوح بين يومين إلى 5 أيام.

وأضافت أنَّ نحو 20% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تعود إلى سلالة دلتا، إذ أنَ الوباء شديد السريان وله عواقب خطيرة، خاصة لدى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضعف المناعة.

ووفقًا لموقع «روسيا اليوم»، فإن المطعمين ضد فيروس كورونا لا يحتاجون إلى العزل بعد الاحتكاك بالمصابين، في حالة عدم ظهور أعراض عليهم، إذ كشفت الدراسات عن أن تركيز الفيروس لدى الأشخاص المطعمين أقل بكثير من الذين تعافوا من المرض.

المطعمون ضد كورونا ينتجون أجسامًا مضادة أسرع لـ«أوميكرون» الشبح

ومن جهة أخرى، قال خبير الوبائيات الروسي وكبير الأطباء في مختبر التشخيص السريري «إنفيترو – سيبيريا» أندريه بوزدياكوف، إنَّ المطعمين ضد فيروس كورونا ينتجون بشكل أسرع الأجسام المضادة لـ السلالة الفرعية لمتحور «أوميكرون» الشبح.

وأكّد «بوزدياكوف»، أنَّ المطعّمين بعد إصابتهم بالسلالة الفرعية لـ«أوميكرون» ينتجون أجساما مضادة في خلايا الذاكرة التي تعمل بشكل سريع، ما يؤدي إلى الشفاء العاجل وعجز المريض عن عدوى الآخرين.