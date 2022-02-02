الرياضة: برنامج خاص لمنتخب قصار القامة لكرة القدم استعدادا لكأس العالم

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يولي اهتماما خاصا بالمنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة، الذي فاز ببطولة العرب التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لمنافسات كأس العالم التي تنظمها الصين وكوبا.

وزير الرياضة يلتقي فريق قصار القامة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من العام الماضي، التقى الدكتور أشرف صبحي بفريق قصار القامة في مكتبه، وأكد أنّه سيقدم كل الدعم والمساندة لهم، وكل الطلبات مُجابة»، متابعا: «نريد الاستمرار في المنافسة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، حتى يكون لهم دور كبير في الرياضة المصرية، مثل أقرانهم المتنافسين في المجالات الأخرى».

مصر تهتم بكل الألعاب البارالمبية

أكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: «الدولة المصرية تهتم بكل الألعاب البارالمبية، كما أنّ وزير الرياضة تابع منتخب قصار القامة خلال منافسات بطولة كأس العرب، وكانت البطولة تحت رعايته واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأكد لهم اهتمامه، وبعدما فازوا به تواصل معهم، وأكد أنّه سيقدم كل الدعم لهم».

برنامج لرعاية المنتخبات الوطنية

أوضح فوزي، أنّ الوزارة لديها برنامج لرعاية المنتخبات الوطنية، وسيحصل المنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة، الذي فاز ببطولة العرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم على الدعم الكامل، موضحًا: «سيكون لهم دور في الفترة المقبلة، وسيكون لهم برنامج رعاية خاص».

كل المنشآت الرياضية في مصر متاحة لهم

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّ المنشآت الشبابية والرياضية في مصر، بما فيها مراكز الشباب، متاحة ومهيأة لهم، دون أي رسوم، بقرار من الوزير أشرف صبحي، متابعا أنّه سيكون هناك دراسة شاملة ووافية، لتقديم برنامج رعاية يليق بهم استعدادا لكأس العالم، والدولة مش هتسيبهم مثلما لا تترك أبنائها في كل المجالات.