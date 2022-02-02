تحرير 20 محضر إشغال طريق وإزالة 20 بائعا بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية مشددا على إعادة الانضباط إلى الشارع، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع المخالفين.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية في الساعات الاولي من صباح اليوم بشوارع مدينة بنها حيث تم المرور على شارع عبد الحافظ المتفرع من شارع الشدية ومنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وشارع ترعة الإشارة بعزبة السوق والحرس الوطني وشارع عجيبة المتفرع من شارع فريد ندا وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مدينة بنها.

إزالة الإشغالات التي تعرقل الحركة

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عدد من الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.

وأسفرت حملة الإشغالات عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، وإزالة 20 بائعا متجولا، وإزالة 6 «نصبات» شاي، إضافة إلى 12 وصلة كهربائية مخالفة، وتم تنفيذ 3 إزالات فورية.

تنظيم برنامج «مودة» بالتعاون بين شباب القليوبية وجامعة بنها

في سياق آخر، واصلت جامعة بنها بالتعاون مع الشباب والرياضة بالقليوبية فاعليات تنظيم الندوات التوعوية فى إطار البرنامج الرئاسى «مودة»، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية حيث تم تنظيم فعالياتها بمركز شباب شبرا البلد مركز شبرا الخيمة.

جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، وبحضورالدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.