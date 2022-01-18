تحرير 50 محضر إشغال طريق بشبين القناطر في حملة قادها محافظ القليوبية

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات

جاء ذلك خلال الحملة المفاجئة التي قادها محافظ القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة شبين القناطر؛ لرفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهي والكافتيريات المخالفة والأكشاك والمنشآت التجارية غير المرخصة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية؛ بهدف إعادة الانضباط بشوارع مدينة شبين القناطر

وجرى خلال الحملة، رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بشوارع «المحطة والسوق والنعناعية أمام الإدارة التعليمية والصوالحة والشهيد إمام الوكيل»، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية و براميل، بالإضافة إلى تكسير الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وجرى التحفظ على عدد من المضبوطات.

تحرير 50 محضر إشغال

وأسفرت الحملة عن تحرير ما يقرب من 50 محضر إشغال طريق، وإزالة 2 من التندات المتحركة لكافيتريا وسوبر ماركت، بالإضافة إلى مصادرة 50 كرسيًا تفترشها إحدى الكافتيريات في الشارع؛ مما يتسبب في إشغال للطريق العام.

وفي ختام الحملة، تفقد المحافظ قطعة أرض على مساحة 21.000 متر مربع، تم تخصيصها لإقامة مستشفى مركزي لمدينة شبين القناطر، موجهًا رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تسليم الأرض والبدء في إنشاء المستشفى فورا، والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

كما تابع «الهجان» أعمال رصف شارع حديقة الياسمين خلف قصر الثقافة بمدينة بنها، الذي تشرف على تنفيذه مديرية الطرق، موجهًا أيضًا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف؛ وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة.