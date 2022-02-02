نصائح لتجنب مخاطر الكهرباء داخل المنزل.. احمي أسرتك بـ7 إجراءات عاجلة

كثير من العادات السيئة يقع فيها أغلب الناس أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل، ما قد يعرض حياتهم للخطر بشكل كبير، خاصة مع الاستخدام الخاطئ للمصادر الكهربائية، إذ طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين، بالحذر أثناء التعامل مع أي من وسائل أو أجهزة كهربية.

وقدّم الجهاز عبر صفحتة الرسمية على فيس بوك، عددا من الإرشادات والنصائح التي يجب اتخاذها داخل المنازل لضمان سلامتهم، والتعامل مع وسائل ومصادر الكهرباء بأمان.

إرشادات للتعامل مع الكهرباء في المنزل

- وضع شريط لاصق على أي أسلاك الكهرباء واضحة، وتبديله، عن طريق الاستعانة بمتخصص إذا لزم الأمر.

- تغطية الفيش والمقابس الكهربائية التي لا تستخدم، خاصة حين يكون هناك أطفال.

- عند شراء ألعاب الأطفال الكهربائية، يفضل أن تكون تعمل من خلال البطاريات، وليست بالأسلاك، حتى لا يسعى الطفل إلى توصيلها بمصدر الكهرباء بنفسه، ما يعرضه للخطر.

- تجنب ملامسة المصابيح الكهربائية عندما تكون مضاءة، مع ضرورة التأكد دائما، بأنها مثبتة بشكل جيد، وغير مختلة.

- تجنب وضع أي أسلاك أو تمديدات كهربائية، تحت السجاد، لأنها قد تكون السبب في تعرضك للخطر، كما يجب عدم وضع أى تمديدات أسلاك في المداخل أو الممرات.

- عند استخدام أي مشترك كهرباء، يجب أن يكون به «زر أمان».

- يفضل عند شراء المقابس والفيش والمشتركات الكهربائية، الابتعاد عن الماركات المجهولة، وأن تكون مطابقة لمعايير الجودة وللمواصفات القياسية.

التعامل مع الكهرباء وقت الحرائق المنزلية

وكان جهاز مرفق الكهرباء، وجّه عدة نصائح سابقة إلى المواطنين، بشأن التعامل مع حرائق الماس الكهربائي الناجمة عن موجات الطقس السيئ، مشددا على ضرورة فصل التيار الكهربائي سريعا، من لوحة المفاتيح الأوتوماتيكية الخاصة بالوحدة السكنية، حال اشتعال أي حريق في المنزل.