كيف تسدد فواتير الكهرباء لشهر فبراير 2022؟.. 5 طرق

يبدأ ما يقرب من 28 مليون مشترك من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة البحث من خلال الطرق والآليات التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء لسداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2022، في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء بناء على قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

نقاط تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2022

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات أتاحت للمشتركين عددا من الآليات لكيفية سداد فواتير الكهرباء عن شهر فبراير منها نقاط التحصيل المنتشرة على مستوى جميع المحافظات بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة «فوري» على مستوى الجمهورية.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2022

واستعرض المصدر لـ«الوطن»، جميع منافذ التحصيل على مستوى جميع المحافظات لسداد فاتورة استهلاك شهر فبراير 2022 وهي كالتالي..

الطريقة الأولى

يمكن للمشتركين سداد فاتورة الاستهلاك عن شهر فبراير 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

الطريقة الثانية

يستطيع المشتركون سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2022 من خلال 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي؛ «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – والبنك الزراعي».

الطريقة الثالثة

يمكن للمشتركين سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2022 من خلال 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

الطريقة الرابعة

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء للمشتركين سداد فواتير استهلاك شهر فبراير 2022 من خلال مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

الطريقة الخامسة

ووفرت الشركة القابضة للكهرباء 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2022.