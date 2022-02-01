«مصر للطيران» تعلن تشغيل خط جديد إلى دبلن الأيرلندية بـ4 رحلات أسبوعية

أعلنت مصر للطيران -الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي- تشغيل خط جوي جديد إلى مدينة دبلن الأيرلندية، اعتبارا من 2 يونيو المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بفتح أسواق جديدة تربط بين مصر ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، واستراتيجية شركة مصر للطيران للتوسع في شبكة خطوطها الجوية.

مواعيد الرحلات الجوية إلى دبلن

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودبلن بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، أيام الخميس، السبت، والأحد والثلاثاء، باستخدام أحدث الطرازات الجديدة التي انضمت لأسطول الشركة الوطنية مؤخرا، وهو طراز إيرباص A320NEO، الذي يضم 142 مقعدًا من بينها 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

زيادة أسطول مصر للطيران رغم الجائحة

وأضاف «أبو العينين»، أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على صناعة النقل الجوي العالمي إلا أن الشركة الوطنية ماضية في تنفيذ خططها المستقبلية في توسعة شبكة الخطوط وزيادة الأسطول الجوي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وكذلك لعملاء الشركة من شركاء الصناعة المتعاقدين مع مصر للطيران، في الحصول على خدمات الشحن الجوي والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الجوية والأرضية وغيرها.