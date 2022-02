جيمي دورنان ينضم لفريق عمل فيلم «Heart of Stone»

انضم الممثل البريطاني جيمي دورنان، إلى فريق عمل فيلم الجاسوسية «Heart of Stone»، للمخرج توم هاربر، بينما يتولى كتابة السيناريو جريج روكا وأليسون شرودر، والذي تشارك في بطولته جال جادوت، وهو من إنتاج منصة «نتفليكس» وشركة «سكايدانس ميديا»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

جيمي دورنان يترشح لجائزة «جولدن جلوب»

تأتي مشاركة جيمي دورنان في الفيلم، وسط موجة من الإشادة للممثل، الذي حصل على ترشيحات جوائز «اختيارات النقاد» و«جولدن جلوب» عن دوره في فيلم «Belfast»، الذي كتبه وأخرجه كينيث برانا حول تجاربه التي نشأ في أيرلندا الشمالية، تم ترشيح الممثل أيضًا لجائزة نقابة ممثلي الشاشة جنبًا إلى جنب مع طاقم الممثلين الموهوبين في الفيلم، والذي يضم كايتريونا بالف، جودي دينش، جود هيل، كياران هيندز، وكولين مورجان.

ويلعب «دورنان» دور البطولة أيضًا في مسلسل «The Tourist» الذي يُعرض لأول مرة في 3 مارس المقبل على «HBO Max»، تتضمن السيرة الذاتية الأخيرة للممثل مجموعة من الأعمال التي شارك في بطولتها منها «Barb and Star Go to Vista Del Mar»، و«The Fall» بالإضافة إلى «A Private War».

«نتفليكس» تواصل شراكتها مع «سكايدانس ميديا»

حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوق المشروع في جميع أنحاء العالم في يناير الماضي، مما يمثل شراكة أخرى بين المنصة الشهيرة وشركة «سكايدانس ميديا»، بعد التعاون مع في فيلم «The Old Guard» بطولة تشارليز ثيرون ورايان رينولدز، وفيلم «6 Underground»، بالإضافة إلى الفيلم المقبل بعنوان «The Adam Project» من إخراج شون ليفي وبطولة رايان رينولدز، جينيفر جارنر، زوي سالدانا، مارك رافالو وكاثرين كينر، من المقرر أن يعرض على «نتفليكس» في 11 مارس المقبل.

وعلى الجانب الآخر، تعيد جال جادوت تعاونها مع المنصة الإلكترونية، حيث تشارك في جزئين متتاليتين لفيلم «Red Notice»، الذي أصبح الفيلم واحد من الأفلام الأكثر مشاهدة على المنصة.