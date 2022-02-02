الأرصاد تكشف موعد بداية التقلبات الجوية وتحذّر من أمطار الجمعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس غدًا الخميس سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ طقس الغد، سيشهد نشاطًا للرياح على أنحاء الجمهورية كافة، إذ تتراوح سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة بين 4050 كم في الساعة، خاصة على الطرق الصحراوية والأماكن المفتوحة، كما سيشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بالأمطار، بداية من السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، مثل البحيرة وكفر الشيخ، وستبدأ الأمطار بشكل متوسط في ساعات الصباح الأولى، وستزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار.

أمطار رعدية وثلوج على السواحل الشمالية والقاهرة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط أجواءً بادرة، في حين تشهد القاهرة أمطار مساء الخميس، بعد تحرك المنخفض الجوي إلى الداخل، تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا، كما ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري.

الجمعة ذروة الطقس السيئ

وأوضحت، أنّ يوم الجمعة سيكون ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تستمر الأمطار على مدار اليوم بين متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا، خاصة مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما يزيد الاضطراب الشديد على البحر المتوسط، وارتفاع في حركة الأمواج، ما لا يسمح بممارسة الأنشطة والملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 17 08

رفح 20 08

رأس سدر 20 10

نخل 1001

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01

الطور 2108

شرم الشيخ 2313

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بني سويف 2006

المنيا 2006

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

إدفو 2308

أبو سمبل 2207

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13