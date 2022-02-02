درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-2-2022 في مصر.. معتدل نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاتها عن حالة الطقس اليوم، إذ إنه سيكون معتدلا نهارا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، أن الطقس اليوم سيكون دافئ الحرارة على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، كما يصبح شديد البرودة ليلا، على سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، في حين أنه سيكون شديد البرودة ليلا على كل المحافظات، ويصل إلي حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

كما أكدت هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح في حالة الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 19- 08

وادي النطرون 19- 11

طنطا 19- 09

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 20- 08

مطروح 18- 10

السلوم 18- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 20- 10

دمياط 19- 09

الزقازيق 20- 10

المنصورة 19- 09

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 10

العريش 17 08

رفح 20- 08

رأس سدر 20- 10

نخل 10-01

نويبع 21- 12

طابا 19- 10

كاترين 14- 01

الطور 21-08

شرم الشيخ 23-13

الغردقة 22- 12

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 07

بني سويف 20-06

المنيا 20-06

أسيوط 20- 06

سوهاج 20 -07

قنا 20- 07

الأقصر 22- 07

أسوان 23- 07

إدفو 23-08

أبو سمبل 22-07

الوادي الجديد 21- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 23- 13

رأس حدربة 22- 13.

درجات الحرارة اليوم الاربعاء على المدن العربية:

مكة 31-20

المدينة 29-18

الرياض 20-11

المنامة 19- 15

أبو ظبي23-16

الدوحة 22-14

الكويت 20-07

دمشق 13-03

بيروت 19-12

عمان 16-04

القدس 13 - 06

غزة 19-10

بغداد 18-04

مسقط 27 - 19

صنعاء 22-08

الخرطوم 32-18

طرابلس 15- 12

تونس 16- 11

الجزائر 15- 04

الرباط 23 -08