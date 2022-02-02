الأعلى للجامعات يحسم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني.. خطة زمنية كاملة

يتساءل كثير من أولياء الأمور والطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، بالإضافة إلى استعدادات الجامعات لمواجهة سيناريوهات فيروس كورونا المستجد، ومتحوراته المختلفة، وأي أزمات تتعلق به، أو تترتب عن انتشاره.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

حسم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، معلنا أن يوم 19 فبراير الجاري، سيكون بداية انطلاق الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022، مؤكدا ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.

الخريطة الزمنية للترم الثاني

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على التزام كل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، بالجدول الزمني والخريطة المتعلقة بالعام الدرسي الجاري، وموعد الفصل الثاني، موضحا أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ستبدأ السبت المقبل، وتكون لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري.

وتستمر الدراسة بالترم الثاني لمدة 16 أسبوعًا، على تنتهي في 9 يونيو المقبل، إذ أشار الأعلى للجامعات، إلى أن امتحانات نهاية العام، ستبدأ خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

تشديد الإجراءات ضد كورونا

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، والاستعداد الكامل قبل موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، من خلال عمل الصيانة اللازمة لمختلف القطاعات، والمدن الجامعية.

أكد عبد الخالق، الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات، فيما يخص موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، وموعد ‘جازة منتصف العام، وموعد الامتحانات، لافتا إلى غدا الخميس نهاية الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.