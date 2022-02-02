المالية: طرح 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول شهر مارس 2022، على أن يشهد العام الجاري طرح حصص 10 شركات حكومية في البورصة خلال، في قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي.

وأضاف معيط، في تصريحات لتلفزيون بلومبرج، أن الشركات التي تستعد الحكومة لطرحها تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومي التي كانت قد أعلنت عنه الحكومة، حيث ناقش مجلس الوزراء خطة الطروحات لعام 2022، على أن يكون استئناف البرنامج في مارس المقبل.

الطروحات الحكومية تعزز ثقة المستثمرين

وأوضح وزير المالية، الهدف من طرح حصص شركات حكومية في البورصة، هو جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة، بالإضافة إلى جذب مزيد من شرائح المستثمرين.

وشهد العام الماضي، طرح شركة إي فاينانس المصرية للاستثمارات المالية والرقمية، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي أيضاً نهاية العام الماضي، فيما شهد عام 2019 طرح أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

وكانت بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في شهر فبراير 2019 بطرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان.

خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات

ويأتي برنامج الطروحات الحكومية في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، فضلا عن الاستفادة من عوائد الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

واستهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.21%، إلى مستوى 11628.03 نقطة.