طريقة مشاهدة مباريات الأهلي بكأس العالم عبر تطبيق أبو ظبي الرياضية مجانا

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إتاحة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية مجانًا في مصر، من خلال تطبيق أبو ظبي الرياضية، دون دفع أي رسوم، إذ من المقرر أن تنطلق البطولة في الإمارات، خلال الفترة ما بين 3 فبراير الجاري، حتى 12 من الشهر ذاته.

تطبيق أبو ظبي الرياضية

يمكن تحميل تطبيق أبو ظبي الرياضة لمستخدمي الأندرويد، أو مستخدمي الآيفون، مجانًا دون أي رسوم.

ويعد التطبيق أحد التطبيقات التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، إذ يقدم تجربة رقمية جديدة لمستخدميه، فضلًا عن كونه يسمح لجميع مستخدميه بالاطلاع على آخر المستجدات، والبقاء على تواصل على كل ما يدور حولهم، من خلال القنوات المتعددة للشركة الإماراتية.

مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بمجرد تحميل تطبيق أبو ظبي الرياضية على هاتفك المحمول، ينقلك مباشرة إلى الاستمتاع بخدماته، دون أن يطلب منك تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد.

ولمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، اضغط على أيقونة «بث مباشر»، لمتابعة المباريات المعروضة في التوقيات المُعلن عنها، دون الاشتراك في أي باقات.

وكانت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية، أعلنت أيضًا أنّها قامت بتخصيص قناة خاصة باسم «أبوظبي إكسترا»، لبث مباريات مونديال الأندية، بالإضافة إلى تغطية مميزة على مدار الساعة، إذ انطلق بث القناة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، عبر خريطة برامجية تقدم وجبة دسمة لعشاق كرة القدم على مدار أيام بطولة كأس العالم للأندية.

مواجهات بطل إفريقيا في مونديال الأندية

بخلاف تطبيق أبوظبي الرياضية، من المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، وأبوظبي إكسترا، منصة استارز بلاي.

ومن المقرر أن يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يواجه نظيره مونتيري المكسيكي على ستاد آل نهيان، على أن يواجه الفائز من هذه الجولة بالميراس البرازيلي، يوم 8 فبراير على الملعب ذاته.

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، 14 لاعبًا في مونديال الأندية، على رأسهم سداسي منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون، وهم: «محمد الشناوي، وحمدي فتحي، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأيمن أشرف».

ويغيب أيضًا عن نادي الشياطين الحُمر: بيرسي تاو، وبدر بانون، وصلاح محسن، ومحمود متولي، وأحمد كوكا، ومصطفى شوبير، ومحمد المغربي، ومحمد ياسر، بسبب الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها.

جدير بالذكر أنّ الأهلي يشارك في بطولة البطولة، ممثلا عن القارة السمراء، بعد أن حصل على لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، على حساب فريق كايزر تشفيز الجنوب إفريقي، بالفوز عليه في المباراة النهائية 3-0.