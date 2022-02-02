إنقاذ مسن داخل عقار بعد انهياره جزئيا بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، في إنقاذ شخص كان محتجزاً داخل عقار قديم، بعد انهيار أجزاء منه، وذلك بشارع الست المسيرية بمنطقة الجمرك، التابع لحي وسط.

انهيار جزئي لعقار

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع الست المسيرية المتفرع من شارع الميدان بدائرة حي الجمرك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وقوه أمنية من قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين انهيار اجزاء من العقار واحتجاز مسن يدعى «سلامه.م» في العقد السادس من العمر في الطابق الثاني.

وجرى إنقاذ الشخص المحتجز من قبل قوات الحماية المدنية، دون وقوع أي إصابات، فيما تبين أن العقار مكون من طابقين ودور أرضي بناء قديم وصادر له قرار هدم في عام 2013.

فرض كردون حول العقار

وفرضت قوات الأمن كردونا حول العقار، وتم إخطار إدارة المباني الآيلة للسقوط بحي الجمرك لفحص العقار، وتحرر محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.