تفاصيل مقتل شاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة بالإسماعيلية.. خلاف على الطريق

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شاب وإصابة شقيقه بطلق ناري في مركز أبوصوير في محافظة الاسماعيلية، الجمعة الماضية.

وطالبت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة ضبط شخصين آخرين، وإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تسلمت أسرة المجني عليه الجثمان، وتم دفنه في مقابر العائلة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضية، عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بمقتل «ماهر.إ»، 41 سنة، وإصابة شقيقه بطلق ناري في البطن والفخذ.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، فيما نقلت سيارة الاسعاف جثة المتوفى إلى المشرحة ومصابين آخرين إلى المسشفى لتلقي العلاج.

مصدر طبي: استقرار حالة المصابين

وقالت المصادر الطبية في المستشفى، إن المجني عليه الأول ماهر إبراهيم عودة وصل إلى المستشفى جثة هامدة، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الصدر والبطن، فيما وصل شقيقه «أحمد»، 22 سنة، مصابا بطلق في البطن والفخذ.

وأضافت أن شخصا آخر من الطرف الآخر ويدعي أحمد صلاح، 27 سنة، وصل مصاب بجرح تهتكي في الفخذ، واتهم الطرف الآخر بإصابته، فيما تم التحفظ عليه تحت حراسة مشددة.

شهود العيان: خلاف على الطريق

وقال شهود العيان من أهالي القرية، أن الخلاف نشب بسبب رغبة الطرف الجاني في المرور من أرض خاصة بالطرف الأول بالسيارات والدراجات النارية.

وتابع «الطريق غير ممهد، ويقع في أرض الطرف الأول المجني عليه، وبسبب كثرة الدراجات النارية والتكاتك غير المعروفة، قرر قطع الطريق بقش الأرز وبعض بقايا الأشجار، وهو ماتسبب في مشادات بين الطرفين».

وأضاف شهود العيان، أن المتهمين من أسرة الطرف الثاني انتظرا المجني عليه وشقيقه عقب صلاة الجمعة الماضية، وتشاجرا معهما وأطلقا عليهما أعيرة نارية، ما تسبب في مصرع أحدهما والشروع في قتل الآخر، وفروا هاربين.

القبض على شخصين

ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي من القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم أرشد عن السلاح بعد إخفائه في منطقة قريبة من مقابر القرية، فيما تكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط المتهمين الآخرين.