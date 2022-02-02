طقس الإسماعيلية.. مشمس صباحا واستقرار في درحات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، استقرارا في حالة الطقس، بعد موجة من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة طوال الأسبوع الماضي.

واستقرت درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية عند 17 درجة نهاراً، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 درجات ليلاً، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبارتفاع ملحوظ بنحو 3 درجات.

طقس مائل للدفء

وانتشرت أشعة الشمس في سماء الإسماعيلية، صباح اليوم، بشكل كبير، مع عدم وجود أي غيوم ما تسبب في ميول الجو إلى الدفء مقارنة بالأيام الماضية.

وشهدت طرق الإسماعيلية انعدام الشبورة على كل الطرق السريعة والصحراوية، وسط استمرار انتشار الخدمات المرورية والأمنية وسيارات الإسعاف، ضمن خطة الطوارئ.

وشهدت الإسماعيلية انخفاض حركة الرياح، خاصة على المناطق الشمالية من المدينة والقريية من قناة السويس وشمال سيناء، والتي شهدت نشاطا كبيرا للرياح طوال الأيام الماضية.

استمرار حالة الطوارئ

واستمرت حالة الطوارئ التي أعلنتها محافظة الإسماعيلية خلال الأسبوع الماضي، بتفعيل كل غرف العمليات داخل الديوان العام للمحافظة وفي المراكز والمدن.

وكلف اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن، للوقوف على حالة كل مركز ومدينة وحي حال حدوث أي طارئ.

وبحسب بيان رسمي لديوان المحافظة، فإن حالة الطوارئ مستمرة في شوارع المدينة والمراكز والمدن، مع تفعيل خطة انتشار سيارات رفع المياه للتدخل السريع حال سقوط أي أمطار أو تراكم المياه على الطرق السريعة والصحراوية.