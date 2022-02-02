وزير التعليم يعلن توفير منهج اللغة الإنجليزية لـ«3 ثانوي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إن المنهج الكامل للغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي، متاح الآن على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري.

شوقي يعلن توفير منهج الصف الثالث الثانوي

أضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أنه جرى إعلان الأسبوع الماضي، توفير المنهج اليوم، ويمكن للطلاب الحصول عليه من خلال هذا الرابط.

وفي سياق مختلف، قال «شوقي»، إن الخبر المتداول بشأن مد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي أسبوع حتى يوم 26 فبراير الجاري، من العام الماضي.

الخبر منذ العام الماضي ونشره الآن لإثارة البلبلة

أضاف الوزير، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه جرى إعادة نشره لإثارة البلبلة، ولا أساس له من الصحة، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا، وفقًا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ إجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير حتى 17 فبراير 2022.