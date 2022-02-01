بعد فتح باب الحجز اليوم.. تفاصيل شقق سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز بمشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«مشروع جنة»، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، على أن يبدأ سداد المقدمات والتسجيل إلكترونيًا على الموقع 15 فبراير الجاري، ويستمر حتى يوم 8 مارس المقبل.

وتقدم «الوطن» وفق ما نشرته الوزارة صباح اليوم، تفاصيل مشروعات الإسكان الثلاثة شقق سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة بالنسبة للمساحات والأسعار والمدن المتاح بها الوحدات على النحو التالي:

تفاصيل مشروع سكن مصر

- مقدم جدية الحجز: 40 ألف جنيه.

- مساحات الوحدات تتراوح من 106 أمتار مربعة إلى 133 مترا مربعا.

- المدن المتاح بها الوحدات: أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - الشروق.

- يضاف لمبلغ جدية الحجز مبلغ 500 جنيه مصروفات التسجيل، ويتم استكمال مقدم الحجز بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية «تحدد حسب سعر الوحدة وصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب».

- يسدد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري «3% متناقصة لمدة 30 عامًا - 8% متناقصة لمدة 25 عامًا».

تفاصيل مشروع دار مصر

- مقدم جدية الحجز لمشروع دار مصر: 60 ألف جنيه.

- مساحات الوحدات تتراوح من 100 متر مربع إلى 150 مترا مربعا.

- المدن المتاح بها الوحدات: السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر.

- يضاف لمبلغ جدية الحجز مبلغ 500 جنيه مصروفات التسجيل، ويتم استكمال مقدم الحجز بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية «تحدد حسب سعر الوحدة وصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب».

- يسدد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري «3% متناقصة لمدة 30 عامًا - 8% متناقصة لمدة 25 عامًا».

- مقدم جدية الحجز: 80 ألف جنيه.

- مساحات الوحدات تتراوح من 100 متر مربع إلى 151 مترا مربعا.

- المدن المتاح بها الوحدات: 6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور.

- يضاف لمبلغ جدية الحجز مبلغ 500 جنيه مصروفات التسجيل، ويتم استكمال مقدم الحجز بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% من قيمة الوحدة السكنية «تحدد حسب سعر الوحدة وصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب».

- يسدد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري «3% متناقصة لمدة 30 عامًا - 8% متناقصة لمدة 25 عامًا».

شروط حجز شقق سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه لا يحق التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواجد وذلك بالنسبة للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر)، كما يشترط أن يكون المتقدم لم يسبق له تخصيص أي وحدات أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، وذلك سواء كانت هذه الوحدة في حوزته أو تناول عن الوحدة للغير أو كانت بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويشترط أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

ومن ضمن الشروط أيضًا أن يكون المتقدم لحجز الوحدة شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات يشترط ألا يزيد سنه على 75 عامًا في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط أن يُجرى سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.