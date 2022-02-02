مَن لهم أولوية الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي؟

في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الشقق التي تناسب الناس وجميع الفئات، كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الاجتماعي، عن طرح شقق جديدة بأماكن مختلفة في أنحاء القاهرة، ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، بأسعار متفاوتة تناسب الكثيرين ممن يريدون التقدم للحصول على الوحدات السكنية.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بشقق الإسكان وأي طرح أو إعلان جديد وكثرة البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل هذه الشقق، تستعرض «الوطن» فيما يلي من لهم الحق في الحصول على شقق الإسكان، وفقا لما أكدته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

من لهم الحق في الحصول على شقق الإسكان

وقالت مي عبد الحميد، إن تخصيص الوحدات السكنية سيكون بأسبقية الحجز فقط بدءا من منتصف الشهر الجاري، كل ما على الشخص الراغب في الحجز، أن يتقدم بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل بعد تسجيله على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إذ يتم حجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022، والثانية ستبدأ من 17 مارس حتى 24 مارس المقبل.

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر وفق المعلن عنه، أن تكون وحدات سكن مصر في مدن «العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط)» بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، وتتضمن وحدات دار مصر مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر»، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

ويتم طرح وحدات بمشروع جنة في مدن «6 أكتوبر -العبور-الشروق- المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة»، وبمساحات تتراوح بين 100 و151 مترا، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، وجاهزة للتسليم الفوري.