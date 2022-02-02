الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: ثلج وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، مؤكدة وجود حالة من عدم الاستقرار فى الطقس، إذ سيكون مائلا للبرودة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، باردا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية، فى حين أنه سيكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على جميع المحافظات، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الخميس

كما يشهد الطقس غدا الخميس تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة، مع سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات القاهرة الكبرى، مع استمرار سقوط أمطار متوسطة وغزيرة فى فترة المساء، وعلى فترات متقطعة، مع استمرار وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وسيناء والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد.

حالة الطقس الجمعة المقبل

بخصوص طقس الجمعة المقبل، فإنها تمثل ذروة حالة الطقس السيئ، والاضطرابات الجوية، إذ سيكون باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، كما سيكون معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، باردا ليلًا على جميع الأنحاء.

كما يشهد طقس الجمعة أمطارًا بين متوسطة إلى غزيرة، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وستكون بين خفيفة ومتوسطة على مدن القناة، وجنوب الوجه البحري، وسيناء.

حالة الطقس السبت

يسود طقس مائل للبرودة على محافظات القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد، فى حين انه سيكون معتدلا على جنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، فى حين يسود طقس شديد البرودة ليلا، على كل الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

كما يشهد أيضا سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 3 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية:درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 13.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 19، والصغري 13.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.