هيئة الأرصاد تحذر متسلقي جبال سانت كاترين.. درجة الحرارة 2 تحت الصفر

وجّهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات لمتسلقي جبال «سانت كاترين»، بشأن حالة الطقس يومي الخميس والجمعة، وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ تساقط الثلوج مازال مستمرا على جبال سانت كاترين ووسط سيناء، لهذا يجب على المتسلقين الحذر الشديد بدايةً من صباح غدٍ الخميس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 1و2 درجة تحت الصفر.

ونفت «غانم»، هبوب عاصفة ثلجية بسانت كاترين أسوة بما يحدث حاليا في بلاد الشام، مشددة على هواة التسلق في هذا الطقس بضرورة اتخاذ كافة سبل الحيطة والحذر.

كما وجّهت «غانم»، تحذيرات لسكان المدن الجديدة، بشأن حالة الطقس في الأماكن الواسعة والمفتوحة، لافتة إلى أن سكان تلك المناطق يشعرون ببرودة الطقس، وأنّ درجات الحرارة ستنخفض بمقدار 2 و3 درجات عن معدلاتها الطبيعية، مع استمرار نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى نحو 50 كم فى الساعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 19- 08

وادي النطرون 19- 11

طنطا 19- 09

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 20- 08

مطروح 18- 10

السلوم 18- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 20- 10

دمياط 19- 09

الزقازيق 20- 10

المنصورة 19- 09

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 10

العريش 17 08

رفح 20- 08

رأس سدر 20- 10

نخل 10-01

نويبع 21- 12

طابا 19- 10

كاترين 14- 01

الطور 21-08

شرم الشيخ 23-13

الغردقة 22- 12

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 07

بني سويف 20-06

المنيا 20-06

أسيوط 20- 06

سوهاج 20 -07

قنا 20- 07

الأقصر 22- 07

أسوان 23- 07

إدفو 23-08

أبو سمبل 22-07

الوادي الجديد 21- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 23- 13

رأس حدربة 22- 13.