جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع «لويفيل» الأمريكية في الهندسة

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، في إطار توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مشترك بين الجانب الأمريكي ومجموعة من أعرق الجامعات المصرية تحت مظلة اتفاقية التعاون المشترك المبرمة مع جامعة العلمين الدولية.

الاتفاقية شملت مجموعة من البرامج المشتركة بنظام 2+2

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن الاتفاقية شملت مجموعة من البرامج المشتركة بنظام 2+2 في تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات والهندسة الطبية مع 5 جامعات مصرية، وهي جامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة بنها وجامعة حلوان.

‏شهادة مزدوجة في تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات

وبحسب الاتفاقية يحصل الطالب بموجب الاتفاقية على شهادة مزدوجة (بكالوريوس من جامعة ‏‏لويفيل وبكالوريوس من جامعة المنصورة)، ويمكن للطلاب من خلال الاتفاقية الحصول على ‏شهادة مزدوجة في تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات والهندسة الطبية والالتحاق سنتين ‏بجامعة المنصورة، وسنتين بمقر جامعة ليوفيل بجامعة العلمين، أو السفر لجامعة ليوفيل بولاية ‏كنتاكي الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، وللحصول على الشهادتين بعد استيفاء المتطلبات ‏فى كلا الجانبين.

وأوضحت الجامعة، أنه تم توقيع الاتفاقية بحضور مجموعة كبيرة من الجانبين المصري والأمريكي، وحضر التوقيع من الجانب المصري كل من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتورة منى فؤاد نائب، رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، و الدكتورة نادية بدراوي أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة

ووقع علي الاتفاقية من الجانب الأمريكي كل من الدكتورة لوري جونزاليز الرئيس المؤقت لجامعة لويفيل، والدكتور روكواي المدير التنفيذي للمشروعات بجامعة لويفيل، والدكتور ايمانيويل كولينز عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بالجامعة والدكتور جوروبراساد نائب رئيس قسم الهندسة الحيوية بالجامعة.