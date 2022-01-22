جامعة المنصورة تطلق نظام «الفاروق» لإدارة ملفات واستحقاقات العاملين

أطلقت جامعة المنصورة «نظام الفاروق»، وهو نظام متكامل تستطيع من خلاله إدارة شئون العاملين في الجامعة متابعة ملفات واستحقاقات العاملين، كما يمكن للموظف التعرف على الاستحقاقات المالية والحضور والإنصراف والقرارات التنفيذية، وذلك من خلال التسجيل في النظام ببطاقة الرقم القومي للموظف.

وبالإضافة إلى جامعتي المنصورة ودمياط، التي بدأ العمل بها في وقت سابق، فقد انتشر استخدام نظام «الفاروق» في أكثر من 40 مؤسسة، ويستخدمه أكثر من 25 ألف موظف، كما أنه يدير عملية أخذ البصمة بالوجه، وينتشر في الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية.

نظام الفاروق للملفات والاستحقاقات

وينقسم نظام «الفاروق» إلى شقين، أولهما بختص بالملفات والاستحقاقات، وتوجد داخل النظام البيانات الوظيفية للعامل وتحركاته من حيث النقل والندب والإعارة والاشتراكات وكشوف المرتبات والمكافآت والعلاوات والبدلات، وجهات الصرف، والتسوية الضريبية، وغيرها من البيانات التي تخص العامل.

نظام الفاروق للحضور والإنضراف

والشق الآخر في نظام «الفاروق»، فهو يختص بالحضور والإنصراف، وفيه تظهر فترات الحضور والإنصراف، أيام النوبتجيات والسهر، وسركي الحضور والإنصراف، وكشوف الغياب والتأخير، وغيرها من بيانات الموظف أو العامل التي تختص بتقييم انضباطه في العمل.

ممتيزات نظام الفاروق بجامعة المنصورة

ويعمل نظام الفاروق في جامعتي المنصورة ودمياط، ومسجل به حوالي 25 ألف موظف وعامل، ويغطي النظام التطبيقات الأساسية بنظام الملفات والاستحقاقات، ويسجل عليه البيانات الشخصية للموظف، ويصبح الرقم القومي هو الرقم الأساسي للتعامل مع النظام، ويسجل به البيانات الاجتماعية، وبيانات التواصل مع الموظف، كما يسجل به البيانات التعليمية، من حيث المؤهلات والخبرات والدروات التدريبية، والبيانات الوظيفية، ويتم إدخال تاريخ التعيين وتاريخ العمل والجزاءات الانتداب والانقطاع وغيرها، وبعض التطبيقات مثل العلاوات التشجيعية وغيرها من الاستحقاقات.

الأنظمة الإلكترونية في جامعة المنصورة

وتعتمد جامعة المنصورة علي الكثير من الأنظمة الإلكترونية في التعامل، وذلك من أجل الدخول إلي جامعات الجيل الرابع في التعامل الإلكتروني، ومنها نظم الإدارة المؤسسية، والتي تحتوي على 10 أنظمة، منها البوابة الإلكترونية للعاملين، ونظام الفاروق «ملفات واستحقاقات»، ونظام الفاروق «حضور وانصراف»، ونظام الحسابات الخاصة، ونظام المنير، ونظام الخزينة، وأنظمة الإدارة الإلكترونية للجامعات المصرية، ونظام الأمين، ونظام صيانة الأجهزة، بالإضافة إلى نظم التعليم والطلاب والدراسات العليا، وبه 9 أنظمه تشمل البوابة الإلكترونية للطلاب، ونظام ابن الهيثم للعاملين، ونظام ابن الهيثم خريجين، ونظام ابن الهيثم دراسات عليا، والنظام الإلكتروني للامتحانات، والنظام الإلكتروني للامتحانات الخاص بكلية الطب، ونظام بنك الأسئلة، ونظام الفارابي، والتصحيح الإلكتروني.