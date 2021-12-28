الكشف على 851 شخصا في الداخلة ضمن قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 13»

وصلت قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 13 الشاملة»، اليوم الثلاثاء، إلى واحة الداخلة، وذلك بعد ختام فعالياتها بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ووقعت القافلة الطبية على مدار اليوم، الكشف الطبي على الأهالي المتوافدين على مستشفى الداخلة العام، حيث أعلنت الدكتورة إيمان أبو الفضل، مدير مكتب القوافل التنموية الشاملة والمدير الفني للقافلة، توقيع الكشف الطبي على 851 حالة في مُختلف التخصصات الطبية بالقافلة، وإجراء جراحة عاجلة لإحدى الحالات، وكذلك تحويل 10 حالات لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة.

إقبال كثيف من أهالي الوادي الجديد على القافلة

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد شهدت القافلة إقبالا كثيفا من أهالي الوادي الجديد على القافلة، مشيرة إلى أن جميع الأدوية يتم صرفها للمرضى مجاناً بواسطة الدكتور أحمد ماجد، والدكتور مصطفى عوض، صيادلة القافلة، وذلك من الصيدلية الخاصة بالقافلة.

فحص عدد من رؤوس الماشية ضمن القافلة

كما أسفرت جهود القافلة البيطرية عن فحص الحمل وعلاج الالتهاب الرحمي باستخدام الأشعة فوق الصوتية، حيث أعلن الدكتور محمد المتولي، الأستاذ بكلية الطب البيطري، عن فحص عدد 31 من الأبقار و5 من الأغنام و3 ماعز وحصان، وتم توقيع الكشف الطبي على 29 رأسا من الأبقار و5 من الأغنام، بالإضافة لـ 20 من الأرانب و100 من الدواجن، وتم إجراء التدخل الجراحي لعدد 5 من الأبقار و3 من الخيول، بالإضافة إلى تجبيس حالة كسر في القائمة الأمامية، وقد تم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والارشادات اللازمة للمربين بهذه التجمعات.

ورش عمل ترفيهية وتعليمية

ونظم فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم، عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من 145 طفلا، حيث أعلنت الدكتورة وفاء أبو المعاطي، مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، عن تنظيم ورشة عمل حول كيفية إنتاج المقالم والشنط بالجوخ، وألعاب الفك والتركيب والابتكار به ودومينو الأشكال، وإنتاج الأشكال والمجسمات من العصيان الخشبية الملونة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.