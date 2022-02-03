سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-2-2022 في مصر

سعر الدينار الكويتي، أمر يبحث عنه الكثيرين يوميا لمعرفة سعره في مختلف البنوك، كما يهتم به العديد من الأشخاص من المستثمرين أو الأشخاص العاديين الذين يريدون إرسال حوالة وخلافه، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الخميس 3 فبراير 2022.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.73 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، فيما سجل داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 50.37 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجّلت العملة الكويتية نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار في بنك الإسكندرية لنحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي، وسجل سعر الدينار في البنك المركزي المصري، نحو 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية SAIB عند 51.84 جنيه للشراء، مقابل 52.18 جنيه للبيع، ونحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، وداخل فروع البنك الأهلي المتحد وصل إلى مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.