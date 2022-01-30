سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-1-2022 في مصر

مع بداية التداولات الصباحية للبنوك، بعد العودة من العطلة الرسمية والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري داخل فروع عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ليحافظ الدينار على مستواه في البنوك بعد عدة اضطرابات شهدتها العملة الكويتية بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفق التقرير اليوم الذي تُعده «الوطن» بشكل يومي بالنسبة لأسعار العملات وخاصة سعر الدينار الكويتي، والذي سجّل أعلى سعر له اليوم، الأحد الموافق 30 يناير الجاري في البنك المركزي عند مستوى 51.74 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، فيما وصل إلى نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجّل سعر الدينار نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع وفقًا لشاشة التداولات اللحظية في البنك الأهلي الكويتي، بينما وصل إلى نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB، وبحسب آخر تحديثات البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر الدينار إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

ووفقًا للتحديثات الأخيرة في بنك الإسكندرية، فقد سجّل سعر الدينار نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

وكان الدينار الكويتي وصل إلى مستوى 47.45 جنيه للشراء مقابل 52.13 جنيه للبيع، فيما استقر مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وداخل فروع البنك الأهلي المتحد وصل إلى مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

تراجع أداء الدولار خلال الأسبوع الماضي

ووفقًا للنشرة الأسبوعية للأسواق العالمية، والتي يصدرها البنك المركزي، فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وسط ارتفاع للعملات الأخرى، التي عزز من أدائها الأداء السلبي للعملة الأمريكية، والذي انكمش بنسبة 0.58%، بخسارة تعد الأكبر على مدار 6 أسابيع وقتها.