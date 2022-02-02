سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-2-2022 في مصر

يهتم الكثير من المقيم في دولة الكويت الشقيقة والعمال الأجانب بها، بمتابعة سعر الدينار الكويتي، في البنوك ومحلات الصرافة المختلفة، وفي تقرير يومي تعده «الوطن» تستعرض فيما يلي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم، الأربعاء 2 فبراير 2022.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، نحو 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، فيما سجل داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجّلت العملة الكويتية نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار في بنك الإسكندرية إلى نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB عند 51.84 جنيه للشراء، مقابل 52.18 جنيه للبيع، ونحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، وداخل فروع البنك الأهلي المتحد وصل إلى مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ومن ضمن العملات التي يكثر البحث عنها خلال الفترة الحالية الريال السعودي حيث وصل في بنك مصر إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.17 جنيه للبيع، ووصل إلى نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد.