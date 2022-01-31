سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 31-1-2022 في مصر

تقرير يومي تعده «الوطن» لرصد أسعار العملات في البنوك وشركات الصرافة، كشف عن استقرار لليوم الثالث على التوالي في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم، الإثنين 31 يناير 2022، وذلك بعد أن شهدت العملة الكويتية عدة تذبذبات واضطرابات خلال الأشهر الماضية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووصل سعر الدينار الكويتي إلى أعلى سعر له في البنك المركزي المصري، إذ سجّل نحو 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجّل الدينار الكويتي نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

ووفق التحديثات الأخيرة داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر الدينار إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فقد سجّلت العملة الكويتية نحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.07 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشة التداولات اللحظة في بنك الإسكندرية وصول سعر الدينار الكويتي إلى نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

أما داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB استقر سعر الدينار عند 51.84 جنيه للشراء، مقابل 52.18 جنيه للبيع، ونحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، وداخل فروع البنك الأهلي المتحد وصل إلى مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة

30 يومًا على التوالي استقرارًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وذلك منذ بداية عام 2022، إذ لم تشهد العملة الأمريكية أي تقلبات أو قفزات في حركة البيع والشراء، وذلك بسبب الاحتياطات النقدية والموارد الدولارية، التي حافظت على صمود الجنيه المصري أمام الضغوط والصدمات الاقتصادية العالمية.