سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية وتغيراتها اليومية تحظى باهتمام العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن أسعار العملات بشكل يومي ومن ضمنها سعر الريال السعودي الذي يلقى اهتمام كثيرا لدى الكثيرين خاصة المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وأيضا يزداد البحث عنه خلال الفترة الحالية تزامنا مع عودة رحلات العمرة إلى المملكة بعد توقفها لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي وفي إطار زيادة البحث عن سعر الريال السعودي، تستعرض جريدة «الوطن» للمتابعين والقراء تقريرا تفصيليا داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، والذي سجل استقرارا وثباتا على نفس مستوياته خلال الأيام الماضية، حيث وصل في البنك المركزي المصري إلى نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في فروع البنك الأهلي المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.17 جنيه للبيع، ووصل إلى نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، أما في بنك المشرق، وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

الدولار يواصل استقراره في البنوك

ومن ضمن العملات التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص سعر الدولار، الذي يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصري منذ بداية عام 2022، وذلك دون أن يطرأ على العملة الأمريكية أي تغيرات تذكر سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.