سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-1-2022 في مصر

مع استئناف البنوك عملها اليوم، بعد العطلة الرسمية والتي استمرت يومي الجمعة والسبت، شهد سعر الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، إذ شهد الريال السعودي عمليات بحث عِدة حول انخفاض أو ارتفاع أسعاره خاصة من قِبل الراغبين في السفر لأداء العمرة مع اقتراب فتح الرحلات أمام المصريين.

سعر الريال السعودي اليوم

وتُعد «الوطن» تقريرًا كل صباح في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، لمتابعة أسعار العملات العربية والأجنبية وخاصة سعر الريال السعودي، والذي سجّل اليوم، الأحد الموافق 30 يناير 2022 استقرارًا في البنك المركزي عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث داخل فروع البنك الأهلي المصري، فقد وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل الريال في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية فقد وصل وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنك إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أما في بنك بلوم، فقد وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع المصرف المتحد، وداخل شبكة فروع بنك المشرق، 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ارتفاع الدولار مع قرب تحريك أسعار الفائدة الأمريكية

وخلال تعاملات صباح الخميس الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي صعودا، حيث تم تداوله عند مستوى 96.84 نقطة بزيادة 0.45%، إذ جاء ذلك مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال 2022، في رفع الفائدة على العملة الأمريكية في مارس المقبل، وذلك عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فضلًا عن التفاؤل أيضًا بقرب انتهاء آثار جائحة المتحور الجديد أوميكرون، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال مسيطرة على الأسواق.