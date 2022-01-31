سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 31-1-2022 في مصر

عمليات بحث يومية عن أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة في بداية التداولات الصباحية في البنوك للوقوق على أي تغيرات تطرأ على العملات مقابل الجنيه المصري سواء بالارتفاع والانخفاض، وبخاصة سعر الريال السعودي والذي يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع عودة رحلات العمرة للمصريين إلى الأراضي السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وخلال التقرير اليومي الذي تُعده جريدة «الوطن» للمتابعين والقراء داخل عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تبيّن استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 31 يناير 2022، وذلك عند نفس مستوياته خلال الأيام الماضية، حيث وصل إلى نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أما في بنك مصر، وصل سعر الريال السعودي وفقًا لآخر تحديثات البنك إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري سجّل سعر الريال نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر الريال عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووفقًا لشاشة التداولات اللحظية في بنك بلوم، فقد سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.17 جنيه للبيع، ووصل إلى نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، أما في بنك المشرق، وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

الدولار مستقر في كافة البنوك وشركات الصرافة

ولا زال الدولار الأمريكي محافظًا على استقراره مقابل الجنيه المصري وذلك على مدار الـ30 يومًا الماضية منذ بداية العام الجاري، وذلك دون أن يطرأ على العملة الأمريكية أي تغيرات تذكر سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، وذلك نتيجة الاحتياطات النقدية والموارد الدولارية، ما انعكس إيجابيًا على السلع والمنتجات وتوفرها محليًا.