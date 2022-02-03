حظك اليوم برج الأسد الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه يتمتع بقدر كبير من الوفاء والإخلاص الشديدين لجميع الأشخاص الذين يحبهم ويهتم لأمرهم، سواء كان هذا الشخص من أصدقائه أو عائلته أو شريك حياته، فمولود الأسد على أتم استعداد لفعل أي شيء لحماية أحبائه والدفاع عنهم ضد أي مكروه، كما أنّه يفعل ما بوسعه أيضًا حتى يجعلهم يشعرون بالسعادة والرضا.

ومن ضمن مميزات برج الأسد حبه للضحك والمرح، وأن يقضي وقتًا ممتعًا وسعيدًا مع من يحبهم نظرًا لامتلاكه حسًا فكاهيًا يجذب من حوله ويجعلهم يحبون مرافقته ويسعدون بها، ويكون التعامل مع أصحاب هذا البرج سلسا ومريحا.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وعلى الصعيد المهني والمالي، كشفت الدكتورة عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، أنّ وجود القمر في منزل المدخرات اليوم لمولود برج الأسد يدفعه لأن يبحث أموره المالية والعملية، كما يمكن أن يُظهر أصحاب البرج مهارة كبيرة في إدارة الأعمال والأموال والتخطيط الجيد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي والاجتماعي، فإنّ برج الأسد يستطيع أن يخطط جيدا اليوم من أجل توطيد العلاقات، وقد يتخذ أيضًا قرارات من شأنها أن تخدم أهدافه.

عيوب برج الأسد

ومن أبرز عيوب برج الأسد الغرور، إذ أنّ ثقته الزائدة بنفسه ونظرته لنفسه أحيانًا على أنّه الأفضل دائمًا يؤدي به إلى حد الغرور والغطرسة، وعلى الرَغم من كون مولود برج الأسد شخصًا طموحًا، إلّا أنّه يفتقر إلى الحماس والنشاط، ويميل دائمًا لأن يسلك الطريق السهل لتحقيق طموحاتِه.

كيف تجعل امرأة برج الأسد تحبك؟

وحتى تحصل على الحب من امرأة برج الأسد عليك اتباع بعض الخطوات أهمها إظهار الحب والاهتمام لها بشكل كبير، والاهتمام بكل ما تحبه والإكثار من تقديم الهدايا دون مناسبة نظرًا لأنّ الاهتمام يجعلك تأسر قلبها.

وتحب امرة برج الأسد كلمات المدح والثناء بشكل كبير، لذا عليك أن تُكثر من الإطراء والإثناء عليها بشكل مستمر، وإخبارها أنّها أفضل امرأة في العالم.

ونظرًا لأن المرأة من الأسد تحب أن تُعطِها الأولويّة في جميع أمور حياتك، فإنّ القدرة على إظهار السيطرة والتملك أمرًا يُشعرها بكيانها.