برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الأسد من الأبراج النارية، التي يتمتع أصحابها بالعديد من الصفات، فهم يعرف عنهم الحيوية والنشاط وبذل الجهد الدائم فلا يتوقفون عن إنجاز مختلف الأعمال، كما أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون لأبعد حد في كل ما يخص أمور حياتهم وحياة من حولهم، يسعون إلى تقلد أعلى المناصب ويحبون أن يكونوا في أدوار قيادية، ويحبون الإبادع ويكرهون الروتين والأعمال التقليدية، فهم يميلون إلى الأعمال التي تعتمد على المواهب الفنية، مثل التمثيل والترفيه.

صفات برج الأسد

يحب مواليد برج الأسد مواكبة الموضة والتطور ودائما ما يكونون عصريون متجددون، وينفقون الكثير من الأموال مقابل ذلك، فهم يتميزون بالسخاء الكبير لكل المحيطين به ولا يتأخرون عن مساعدة من يطلب منهم ذلك أو يرون أنه في حاجة إلى المساعدة.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

من المتوقع أن يكون هذا اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني، فوجود القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات، وقد تفعل أشياء ينتج عنها ربحا يرضيك ويسبب لك السعادة وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

يمنحك الوضع الفلكي وفق عبير فؤاد خبيرة الأبراج، اليوم نشاطا ورغبة في الاقتراب ممن تحب.

ماهو الحب في حياة برج الأسد

الحب رقم واحد في حياة برج الأسد، فمواليد هذا البرج لا ستطيعون العيش بدون حب وغرام وعلاقة قوية في حياتهم تقدم لهم الدعم وتساعدهم في العيش وتحمل ظروف الحياة وأعبائها، فلا يتوقف الأسد عن الحب حتى بعد تعرضه للعديد من الخيبات والخزلات من علاقات سابقة، فكل مرة يقول إنه يستطيع أن يجد حبيبه الحقيقي ويكون علاقة صادقة قوية حقيقية يسعد بها ويستطيع فيها إسعاد حبيبه، هو مخلص دائما لمحبوبه ويبذل قصارى جهده لإرضاء الطرف الآخر.

ويعتبر رجل الأسد جذّاب جداً عندما يحب، وكريم جدا، ومن مميزات أصحاب برج الأسد في الحب أنهم يُظهرون مشاعرهم بكل سهولة ووضوح، كما يُعتقد أنهم مسليون، ومخلصون، ومحترمون، ولكن حبهم للاستقلالية والمبادرة، يزعج محبوبهم في كثير من الأحيان، ويعطي لشريك حياته مساحة للتعبير عن رأيه وما يحب أو يكره ليدوم النقاش فيما بينهما.