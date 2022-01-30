استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة، اليوم الأحد، وذلك لمدة 30 يومًا على التوالي خلال 2022، إذ لم تشهد العملة الأمريكية أي تقلبات أو قفزات في حركة البيع والشراء.

سعر الدولار في البنوك

وسجّل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تبيع الدولار للمواطنين بسعر 15.74 جنيه.

وسجلت بنوك «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمصري الخليجي، وHSBC، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، وبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي»، نحو 15.76 جنيه لبيع العملة الأمريكية، و15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل العملات العربية

- بيع الدولار مقابل الجنيه المصري بسعر 15.74جنيه.

- بيع الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 3.75 ريال .

- بيع الدولار مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 3.67 درهم.

- الدولار مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.30 دينار.

- سجل الدولار مقابل الدينار البحريني سعر 0.37 دينار.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية

- يباع الدولار مقابل اليورو بسعر 0.89.

- يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر13.55.

- يباع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.74.

- يباع الدولار مقابل الين الياباني بسعر 115.26.

- يباع الدولار مقابل الفرنك السويسري بسعر0.930

من جانبه، أرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسباب الاستقرار إلى الاحتياطات النقدية والموارد الدولارية، التي حافظت على صمود الجنيه المصري أمام الضغوط والصدمات الاقتصادية العالمية، وتخفيف أي آثار سلبية من التشديد العالمي وارتفاع التضخم؛ ما انعكس إيجابيا على السلع والمنتجات وتوفرها محليا دون أي نقص وسط توقعات بمزيد من الاستقرار للجنيه المصري.